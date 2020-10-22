معتز البطاوي يكشف حقيقة مفاوضات سيراميكا مع الحضري وحسام عاشور ومحمد إبراهيم

كشف معتز البطاوري المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة مفاوضات ناديه مع عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، وحسام عاشور لاعب الأهلي السابق، ومحمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج " مع شوبير" عبر إذاعة " أون سبورت":" حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مفاوضات مع حسام عاشور، أما بالنسبة للتفاوض مع محمد إبراهيم أو محمد عواد أو عامر عامر، فلن أستطيع التعليق في الوقت الحالي".

وتابع:" بالنسبة لـ عصام الحضري لم يحدث أي مفاوضات معه، وهو خرج ونفى بنفسه، كان من الممكن أن نتعاقد معه إذا صعد الفريق إلى الدوري الممتاز من 4 سنوات سابقة.

وواصل:" هيثم شعبان " المدير الفني" مستمر مع الفريق ونثق فيه رغم صغر سنه، ولا يوجد أي نية للتعاقد مع مدرب فني أجنبي مثلما يتردد.

وأكمل:" الموسم القادم سيكون صعبا على جميع الأندية الصاعدة، بسبب تلاحم الموسم الجديد مع القديم".

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.

مشوار فريق سيراميكا كليوباترا حتي الصعود للدورى الممتاز: فى أول مشاركة له نجح الفريق في تصدر جدول المسابقة لدوري الدرجة الثانية للشركات موسم 2006/2007. وفى موسم 2007 /2008 تم إشهار نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح ناديا يتبع الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث لعب في دوري القسم الرابع لمدة عام واحد وتصدر المسابقة وصعد للقسم الثالث، وواصل النادي تألقه وصعد إلى دوري القسم الثاني.