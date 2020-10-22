إمام محمدين يتحدث عن الرؤية المستقبلية لقطاع الناشئين لـ الاتحاد السكندري وموقف التوأم من تدعيم اللاعبين.. ويهنئ سيراميكا كليوبا...

إمام محمدين أحد الموهوبين في اكتشاف عناصر الكرة المصرية، والتي تظهر بصفة مميزة لحظة صعودها إلى الفريق الأول في أحد القوائم المتواجدة بها.

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع إمام محمدين ليتولى قطاع الناشئين بزعيم الثغر، لإفراز أحد العناصر التي تساعد في تدعيم الفريق الأول دون اللجوء إلى العناصر الخارجية والتي تكلف خزينة النادي مبالغ باهظة.

وتحدث إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري والملقب بـ "مكتشف المواهب"، في حوار خاص لـ "دوت الخليج"، عن كل التدعيمات من قبل مجلس إدارة الاتحاد السكندري ومساهمة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن في تصعيد بعض العناصر، والذي جاء كالتالي:

-أولا ما تعليقك على تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع التوأم حسام وإبراهيم حسن؟



مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري نجح في التعاقد مع أحد أبرز النجوم الكرة المصرية حسام وإبراهيم حسن، من أجل قيادة الفريق عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف، وأتوقع عودة زعيم الثغر إلى مكانته الطبيعة من جديد في ظل تواجد التوأم وتدعيم مجلس إدارة النادي.

لماذا قرر طلعت يوسف الرحيل عن الاتحاد السكندري؟

في البداية أود أن أوجه الشكر إلى الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على كل التدعيمات والتغيرات التي حدثت داخل الفريق خلال فترة توليه المسئولية، ولكن رحيل طلعت يوسف جاء بناء على رغبته، بسبب تراجع مستوى الفريق على الرغم من غياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابات والإيقافات، ولكن استئناف النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا لم يساعد طلعت يوسف على تحقيق النتائج في ظل غياب أهم العناصر الأساسية عن الفريق، ويجب أن يعلم الجميع أن الإمكانيات المتواجدة لم تساعد طلعت يوسف في ظل امتلاكه العديد من الخبرات الفنية.

هل تأثر ملف الناشئين عقب رحيل طلعت يوسف؟

بالفعل رحيل طلعت يوسف تسبب في إيقاف الرؤية المستقبلية التي تم وضعها بصفة مبدئية خلال الفترة الماضية فى فترة تواجده، خصوصا عقب تصعيد 5 عناصر من الناشئين للفريق، ومن المفترض أن يتم الاعتماد عليهم بصفة رسمية خلال الفترة المقبلة.

ما موقف حسام حسن من قطاع الناشئين عقب توليه الفريق؟

حسام حسن المدير الفني، لديه حماسة كبيرة تجاه قطاع الناشئين، وتم الاتفاق على وضع بعض الخطط الفنية وتصعيد بعض اللاعبين واكتشاف العديد للاستفادة منهم، خصوصا في ظل رغبته في توجيه الرؤية تجاه قطاع الناشئين وأتوقع أن ينمو اللقاء ويكتمل الحلم في ظل تواجده.

كيف يتم بناء قطاع الناشئين داخل الاتحادي السكندري؟

قطاع الناشئين داخل الاتحاد السكندري يتلقى دعما غير مسبوق من مجلس الإدارة بقيادة محمد مصيلحي، وتم الاستقرار على وضع رؤية مستقبلية لتصعيد اللاعبين خلال عامين لخدمة الفريق الأول.

ما آخر تدعيمات الاتحاد السكندري داخل قطاع الناشئين؟

تم شراء ما يقرب من 15 لاعبا حتى الآن من أجل تنفيذ الرؤية المستقبلية، وسيتم تصعيد ما يقرب من 10 لاعبين خلال الموسم المقبل عقب موافقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن لاختيار أفضل العناصر.

وفي نهاية حديثة وجه إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري، التهنئة إلى النائب محمد أبو العينين لصعود فريق سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز، مشيدا بإمكانيات هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.