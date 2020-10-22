أهلي جدة يصطدم بالوحدة في مواجهة قوية بـ الدوري السعودي

ويسعى فريق الأهلي بقيادة نجمه السوري عمر السومة، لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الدوري السعودي.
في المقابل يطمح الوحدة في في انتزاع الفوز من أهلي جدة، وخطف صدارة صدارة الدوري السعودي مؤقتا.
كان أهلي جدة تفوق على الوحدة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تغلب الوحدة على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف.
ويحتل الوحدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط خلف الرائد متصدر الترتيب، بينما يتواجد الأهلي في المركز السادس بنفس الرصيد.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الهلال مع أبها في تمام الثالثة إلا ثلث عصرا، والتعاون مع النصر في الخامسة وخمس دقائق مساء.
وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن فريق الهلال هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي، حيث أنهى الموسم الماضي المنافسة في الصدارة بـ 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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