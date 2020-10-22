أهلي جدة يصطدم بالوحدة في مواجهة قوية بـ الدوري السعودي

يستضيف فريق أهلي جدة نظيره الوحدة، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا خمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان

ويسعى فريق الأهلي بقيادة نجمه السوري عمر السومة، لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الدوري السعودي.

في المقابل يطمح الوحدة في في انتزاع الفوز من أهلي جدة، وخطف صدارة صدارة الدوري السعودي مؤقتا.

كان أهلي جدة تفوق على الوحدة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تغلب الوحدة على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الوحدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط خلف الرائد متصدر الترتيب، بينما يتواجد الأهلي في المركز السادس بنفس الرصيد.