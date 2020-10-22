اتحاد "العميد" يصارع المقاولون على تذكرة نصف نهائي كأس مصر.. الليلة

يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نظيره المقاولون العرب، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

ويسعى حسام حسام لتحقيق بداية مثالية مع الاتحاد السكندري، بتحقيق الفوز على المقاولون العرب، وخطف تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتولى العميد حسام حسن القيادة الفنية للاتحاد السكندري مؤخرا، خلفا لطلعت الذي تم توجيه الشكر له ولجهازه بالكامل.

وطالب حسام حسن، لاعبي الاتحاد السكندري، بتحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري عقب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية. ويأمل حسام حسن في إعادة الاتحاد السكندري من جديد، وتحقيق البطولات الإفريقية والمحلية من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

في المقابل يطمح المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس في مواصلة موسمه التاريخي بخطف الفوز من الاتحاد، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور النهائي واستعادة أمجاد الذئاب.

ونجح فريق المقاولون العرب في العودة إلى البطولات الأفريقية لأول مرة منذ 15 عاما، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وضمن المشاركة في مسابقة الكونفيدرالية.