توتنهام في مهمة سهلة أمام لاسك النمساوي بـ الدوري الأوروبي اليوم

يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي فريق لاسك لينز النمساوي اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق فوزا عريضا في مباراة اليوم، من أجل احتلال صدارة المجموعة العاشرة مبكرا.

وتضم مجموعة فريق توتنهام كلا من لاسك النمساوي لودوجوريتس البلغاري وأنتويرب البلجيكي.

ولم يسبق أن واجه فريق توتنهام نظيره لاسك النمساوي في أي بطولة، لكن التاريخ يمنح توتنهام أفضلية كاسحة في مباراة اليوم، بحكم خبراته الكبيرة في المشاركات الأوروبية.

في المقابل يطمح فريق لاسك في تحقيق بداية مثالية له بمسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

ويلتقي اليوم في نفس التوقيت ضمن المجموعة منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، لودوجوريتس البلغاري مع أنتويرب البلجيكي.