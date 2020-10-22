ميلان في ضيافة سيلتك الاستكلندي بـ الدوري الأوروبي

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لافتتاح مشواره في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بخطف فوزا ثمينا من نظيره سيلتك.
وعاد إبراهيموفيتش للمشاركة مع فريق ميلان مؤخرا، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وخاض ميلان 24 مباراة في مختلف المسابقات بعد استئناف النشاط الكروي في شهر يونيو الماضي، فاز خلالهما في 20 مباراة، وتعادل في 4 آخرين، ونجح في قهر كبار إيطاليا مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وروما.
ويتواجد ميلان في المجموعة الثامنة بمسابقة الدوري الأوروبي، والتي تضم سلتيك الاستكلندي سبارتا براج التشيكي وليل الفرنسي.
في المقابل يطمح فريق سليتك الاستكلندي في تحقيق بداية مميزة في مسابقة الدوري الأوروبي بالخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم.
ويلتقي اليوم في نفس التوقيت ضمن المجموعة منافسات المجموعة ذاتها سبارتا براج التشيكي مع ليل الفرنسي.
يذكر أن فريق إشبيلية الإسبانيه هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما نجح في التغلب على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3 - 2، في المباراة النهائية.
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