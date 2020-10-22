آرسنال يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة رابيد فيينا النمساوي اليوم

يحل فريق آرسنال الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره رابيد فيينا النسماوي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.
ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق انطلاقة مثالية في مسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق فوز عريض على رابييد فيينا في مباراة اليوم، واحتلال صدارة المجموعة مبكرًا.
كان ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال فجر مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد النجم الألماني مسعود أوزيل من قائمة الجانرز المشاركة في الدوري الأوروبي.
ويتقاضى أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن ذلك لم يمنع مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا من استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية.
ويشارك آرسنال في بطولة الدوري الأوروبي، باعتباره بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 - 2020.
ويتواجد آرسنال في المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الأوروبي، والتي تضم: رابييد فيينا النمساوي - مولدي النرويجي - دوندالك الإيرلندي.
في المقابل يتسلح رابيد فيينا النسماوي بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال في لقاء الليلة تمنحه دفعة قوية للقتال في المواجهات المقبلة.
ويلتقي اليوم في نفس التوقيت ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي دوندالك الإيرلندي مع مولدي النرويجي.
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