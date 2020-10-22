آرسنال يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة رابيد فيينا النمساوي اليوم

يحل فريق آرسنال الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره رابيد فيينا النسماوي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق انطلاقة مثالية في مسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق فوز عريض على رابييد فيينا في مباراة اليوم، واحتلال صدارة المجموعة مبكرًا.

كان ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال فجر مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد النجم الألماني مسعود أوزيل من قائمة الجانرز المشاركة في الدوري الأوروبي.