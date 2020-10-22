تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

أكدت شبكة بي إن سبورت الرياضية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استقر على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي كان لها من المقرر السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلى 1 نوفمبر المقبل.

وكان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا وذكرت شبكة "بي إن سبورت"، أن الكاف استقر على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر الحالي. وأضافت الشبكة الرياضية، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيقام في موعده " 6 نوفمبر". وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

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