شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه لا يوجد أى خطاب رسمي تم إرساله إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء.

كان فريق الزمالك تغلب على الرجاء بهدف دون رد على ملعب الأخير فيما حقق النادى الأهلي فوزاً على الوداد البيضاوي بثنائية فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

قال "شطة" عبر تصريحات إذاعية : أجريت اتصالاتي فى الكاف ولم أجد حتى هذه اللحظة أى أنباء رسمية عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.

وأضاف: فريق الأهلى والوداد سوف يتضرر كل منهما حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء والعدالة سوف تكون غائبة.

تابع: لابد من اتحاد الكرة المصري يتسلم خطابا رسميا من الكاف يفيد بتأجيل لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء بسبب إصابة ٨ لاعبين بكورونا والمباراة فى موعدها حتى هذه اللحظة.

أشار الى أن الزمالك لم يرسل أى موافقة بتأجيل مباراة الاياب أمام الرجاء نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.

وشدد "شطة" على أن مسئولى نادي الزمالك طالبوا بتعديل موعد المباراة النهائية المقرر يوم ٦ نوفمبر المقبل فى حالة تأجيل لقاء الإياب أمام الرجاء.

أوضح أن الكاف ارسل لجنة طبية من مختلف دول افريقيا وقامت بالاطلاع على اصابات لاعبي فريق الرجاء بكورونا.