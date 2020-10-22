بعد خطاب الفيفا.. موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة يوم 15 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذى طالب خلاله بالانتهاء من تحديد كل المواعيد والتمسك بإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأرسل فيفا خطابا إلى مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية، طالب خلاله بإنهاء عمل اللجنة يوم 30 نوفمبر القادم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

وتلقت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة خطابا رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتحديد موعد انتخابات مجلس إدارة الجبلاية يوم 30 نوفمبر القادم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الجبلاية فرصة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية فى 30 نوفمبر القادم.

وأقام اتحاد الكرة تأبينا للراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة للجبلاية حضر خلالها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من نجوم الرياضة.

وأكد ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أن القلعة البيضاء خسرت عزمى مجاهد المدافع الصلب عن حقوق القلعة البيضاء.

قال ممدوح عباس على هامش حفل تأبين عزمى مجاهد: صعب يتعمل عزمى مجاهد آخر وكان مدافعا شرسا عن النادى الأبيض طوال مشوار حياته.

فيما أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة أن الراحل عزمي مجاهد أعطى الكثير للرياضة المصرية.

قال عمرو الجنايني فى حفل تأبين الراحل عزمى مجاهد: كان دائم الابتسام ومعطاء للرياضة المصرية.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال حفل تأبين للراحل الكبير الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة أمس الأربعاء بمقر الاتحاد الرئيسي، الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية.

قال وزير الرياضة: عزمى مجاهد منح مصر الكثير لاعبا ومدربا وفى مجال الإدارة وفى مجال الإعلام.

وأشار إلى أن الراحل عزمى مجاهد رجل وطنى وتابعت فترة مرضه وكنت متأثرا وفى آخر لحظاته كان مبتسما ويسأل على الجميع.

أضاف: كابتن عزمى جسدك مش موجود لكن روحك أكيد معانا وربنا يسكنه فسيح جناته.

كما حضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة إلى جانب أمير عزمى مجاهد وحلمى طولان ومجدى عبدالغني، والدكتور محمود سعد المدير الفني الجبلاية إلى جانب لفيف من أصدقاء الراحل عزمى مجاهد القدامي ومحمد فضل عضو الجبلاية.

يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم، بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.

حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كل البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.