الصدمات تتوالي.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء قبل مواجهة الزمالك

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية،أن الفحوصات الأخيرة، أثبتت إصابة كلا من محمود بن حليب وسفيات رحيمي ومحمد بوعميرة ومحمد المعكازي ومحمد الدوليك وزكريا الوردي.

وأضافت الصحيفة،أن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الرجاء وصل إلى 15 حالة.

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.