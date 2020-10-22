الأهلي يكشف حقيقة خصم نقاط من رصيده بالدوري بسبب مستحقات هيدرنيك

أكدت إدارة الأهلي أنها لن تندرج للرد علي تصريحات البرازيلي هيدرنيك هكلمه لاعب وسط الفريق السابق والتي قال فيها أن أزمة مستحقاته لم تنتهي .
وقالت إدارة الأهلي أن هناك إتفاق جري مع محاميه وتم ترجمته لتصالح مكتوب وتنازل عن القضية لدي المحكمة الرياضية الدولية بعد جدولة جميع مستحقاته لدي القلعة الحمراء علي 10 أقساط ، وهم ليسوا مسئولين علي تصريحات وتهديد بخصم نقاط لان لديهم ما يفيد بدفعهم جميع المستحقات في مواعيدها.
ونجحت إدارة الأهلي في إنهاء أزمة البرازيلي هيدرنيك هكلمه لاعب وسط الفريق السابق الذي تقدم بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق ودي مع محامي اللاعب وتم دفع مبلغ 900 ألف دولار وسحب الشكاوي في المحكمة الرياضية الدولية.
وكان اللاعب قد حصل علي حكم بأحقيته في الحصول علي 990 ألف دولار بعد إنهاء التعاقد معه في 2015 من طرف واحد.
وتقدم اللاعب بشكوي للفيفا في هذا الأمر للحصول علي مستحقاته.
ونجح الدكتور هشام عبدربه المحامي الدولي في تخفيض المبلغ لأقصي مدي خاصة أن اللاعب يحق له تقديم شكوي بعد الأخطاء الكبيرة التي وقعت في عهد الإدارة الماضية.
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