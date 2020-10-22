منعا لتكرار سيناريو ريال مدريد.. شوبير يحذر الأهلي قبل مواجهة الوداد

حذر الإعلامي أحمد شوبي الأهلي من الاستهانة بفريق الوداد المث، في مباراة إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي ملعلول من ركلة جزاء.

وقال شوبير في تصريحات عبر يرنامجه الإذاعي :" على الأهلي أن يتعلم من درس سقوط ريال مدريد أمام شاختار بنتيجة 3- 2، أمس، في مسابقة دوري أبطال أوروبا".

وتابع:" لم يعد هناك فرق بين اللعب على ملعبك أو ملعب الخصم، لأن غياب الجماهير عن المباريات، جعل الفرص متساوية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد، غدا ، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائئ من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي