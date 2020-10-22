منعا لتكرار سيناريو ريال مدريد.. شوبير يحذر الأهلي قبل مواجهة الوداد

كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي ملعلول من ركلة جزاء.
وقال شوبير في تصريحات عبر يرنامجه الإذاعي :" على الأهلي أن يتعلم من درس سقوط ريال مدريد أمام شاختار بنتيجة 3- 2، أمس، في مسابقة دوري أبطال أوروبا".
وتابع:" لم يعد هناك فرق بين اللعب على ملعبك أو ملعب الخصم، لأن غياب الجماهير عن المباريات، جعل الفرص متساوية".
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد، غدا ، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائئ من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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