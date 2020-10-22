تأجيل لقاء الأهلي.. إعلامي مغربي: الرجاء لن يسافر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

أكد الإعلامي المغربي منير أوبري، أن بعثة الرجاء لن تسافر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، من أجل خوض مباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا.

وقال منير أوبري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الأمر منتهي، الرجاء لن يسافر إلى القاهرة لخوض مباراة السبت، لان السلطات الصحية منعت الفريق الرجاء من السفر، بسبب الحالة الصحية التي يمر بها الفريق".

وتابع:" الحل الأمثل هو تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والأهلي والوداد إلى 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص قبل خوض المباراة النهائية".

وتابع:" لا استبعد إصدار الكاف قرارا بإقامة المباراة في موعدها، بسبب ضغط الأشقاء المصريين من نادي الزمالك".

وتابع:" تدخل فوزي لتأجيل مباراة الرجاء والزمالك أمر طبيعي باعتباره رئيس الجامعة المغربية " اتحاد الكرة"، وبالتالي من الطبيعي أن يلجأ مجلس إدارة الرجاء إلى الجماعة المغربية قبل التقدم بطلب إلى الكاف".