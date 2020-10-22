تأجيل لقاء الأهلي.. إعلامي مغربي: الرجاء لن يسافر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا.
وقال منير أوبري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الأمر منتهي، الرجاء لن يسافر إلى القاهرة لخوض مباراة السبت، لان السلطات الصحية منعت الفريق الرجاء من السفر، بسبب الحالة الصحية التي يمر بها الفريق".
وتابع:" الحل الأمثل هو تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والأهلي والوداد إلى 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص قبل خوض المباراة النهائية".
وتابع:" لا استبعد إصدار الكاف قرارا بإقامة المباراة في موعدها، بسبب ضغط الأشقاء المصريين من نادي الزمالك".
وتابع:" تدخل فوزي لتأجيل مباراة الرجاء والزمالك أمر طبيعي باعتباره رئيس الجامعة المغربية " اتحاد الكرة"، وبالتالي من الطبيعي أن يلجأ مجلس إدارة الرجاء إلى الجماعة المغربية قبل التقدم بطلب إلى الكاف".
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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