عام موفق.. رانيا علواني تهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

حرصت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على تهنئة حسام غالي بعيد ميلاده، ونشرت علواني صورة جمعتهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وكتبت له معلقة على صورتهما: "كل سنة وانت طيب يا كابيتانو ..عام موفق بإذن الله". واحتفل حسام غالى لاعب النادى الأهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي". وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة. وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء. وتابع: "حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي". واوصل: "حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية".

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