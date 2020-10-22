ولاء حافظ لـ دوت الخليج : أهدف لأن أكون أول معاق يقضي 155 ساعة تحت الماء.. ومصر ستسفيد سياحيا

أكد الربان ولاء حافظ، أنه يهدف لتحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنفيذه أطول فترة بقاء تحت الماء.
وقال حافظ في تصريحات خاصة لصدى البلد :" أصبت في حادث وأصبحت مريض شلل رباعي، لكن هذا لن يوقف طموحي وسأحاول البقاء لمدة 155 ساعة تحت الماء."
وأضاف :" مصر ستسفيد سياحيا من هذا الحدث، فبقاء شخص مريض شلل رباعي تحت الماء هذه الفترة جلب وسائل الإعلام من كل أنحاء العالم وهذا سيركز الأضواء على مصر التي ستسفيد سياحيا بالتأكيد."
واختتم قائلا :" لدي بعض المخاوف لأن طاقم الغواصين الخاص بس لم يأتي معي، استعنت بغواصين من شرم الشيخ ونأمل في كسر الرقم القياسي."
ويستعد ولاء حافظ لمحاولة البقاء تحت الماء لمدة 155 ساعة لتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية
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