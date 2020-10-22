وزير الرياضة: كل الدعم لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز للحصول على البطولات الإفريقية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق من نتائج إيجابية للفرق المصرية هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاث الذين يمثلون مصر في البطولات الإفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة في عودة النشاط الرياضي في ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي كبير على منتخب مصر الأول الذي يستعد لتصفيات الأمم الإفريقية القادمة، والمنتخب الأوليمبي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وأكد صبحي دعمه الكبير واللا محدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أي أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.

وأشار صبحى إلى أن الوزارة ستقف بجانب الأندية الثلاثة "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز" التي تقترب بشدة من الوصول لنهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية وفوز مستحق في الجولة الأولى من مباريات نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا للأهلي والزمالك وبيراميدز، ومع الفريق الذي سيمثل مصر في الكونفدرالية الإفريقية.

ووجه صبحي الشكر لمجالس إدارات الأندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا، والكونفدرالية على الظهور بشكل يناسب تاريخ مصر الكروي في إفريقيا، موضحا أن الأهلي والزمالك هم بالفعل قطبي كرة القدم في إفريقيا والوطن العربي.

يذكر أن الأهلى قد حسم مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى بنتيجة 0/2، وفاز الزمالك فى نفس الدور خارج ملعبه أيضا بنتيجة 0/1، وحقق بيراميدز إنجازا تاريخيا بصعوده لنهائى بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على حوريا كوناكرى 0/2.