عمر ربيع ياسين: أزمة كبيرة بالدوري المصري بسبب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي قد يتسبب في أزمة كبيرة خاصة في جدول الدوري المصري وبطولة كأس مصر.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فيروس كورونا متفشي بين لاعبي الرجاء المغربي، ومجلس إدارة الزمالك رحب بتأجيل المواجهة".
وأضاف: "هناك حالة انقسام شديدة بين الجماهير ووسائل الإعلام بسبب تلك المباراة، البعض يقول أن الزمالك لو كان في نفس الموقف، كان الرجاء سوف يتمسك بإقامتها في موعدها".
وواصل: "تم اكتشاف 6 حالات جديدة في صفوف الرجاء بالإضافة إلى 8 لاعبين آخرين ليصل العدد إلى 14 لاعبًا بين صفوف النادي المغربي".
وأكمل: "المباراة تم تأجيلها وموعدها في نهاية الشهر الجاري أو 1 نوفمبر، وسيكون هناك ارتباك كبير في جدول مباريات الدوري المصري وكذلك مواجهات الكأس وقد يتم تأخير مباريات الدوري الموسم القادم، خاصة مع وجود توقف دولي لمواجهات منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا".
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