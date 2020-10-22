تراجع ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عن التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد تراجع منتخب مصر.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تراجع منتخب مصر مركزا واحد ليحتل الـ 52 عالميا بعد أن كان في المركز الـ 51 الشهر الماضي.

وقفز منتخب الجزائر 5 مراكز ليحتل المركز الـ 30 عالميا، كما تقدم منتخب تونس 4 مراكز ليتواجد في المركز الـ 39.

وحافظ منتخب السنغال على الصدارة الأفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميا، أمام بالنسبة للصدارة العالمية فجاء منتخب بلجيكا في المركز الأول ثم فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا رابعا والبرتغال خامسا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجة يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بنقطتين بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.