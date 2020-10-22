ولاء حافظ يبدأ تنفيذ أطول فترة بقاء في الماء.. فيديو

بدأ الربان ولاء حافظ تنفيذ أطول فترة بقاء في الماء بشرم الشيخ، حيث يستهدف البقاء تحت الماء لمدة تتجاوز 155 ساعة.

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقماً عالمياً جديداً بموسوعة جينيس ريكورد العالمية حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 متراً مربعاً.

وارتدى حافظ 3 طبقات، الأولى والثانية البدلة الواقية للحرارة والثالثة بدلة الغطس وفيها برنامج للقسطرة لسحب البول كل فترة واستعمال "قرب" ماء ساخن بعد مرور ٦ ساعات من النزول للتدفئة بالإضافة إلى تواجد للدكتور أشرف صبري رئيس الجهاز الطبي معه أثناء الاكل والعلاج باستمرار تحت الماء.

وتحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشدًا بهيئة قناة السويس.

وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وتعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.