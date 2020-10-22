أخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر.. حقيقة خصم نقاط من الأهلي بسبب مستحقات هيدرنيك

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار اليوم، الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكدت شبكة بي إن سبورت الرياضية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استقر على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي كان لها من المقرر السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلى 1 نوفمبر المقبل.

أكد الحكم الجزائري مصطفى غربال والذي كان بداخل غرفة الفار ، أنه لن يتحدث مطلقًا بعد مباراة الزمالك والرجاء عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية.

أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه لا يوجد أى خطاب رسمي تم إرساله إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء.

أكدت إدارة الأهلي أنها لن تندرج للرد علي تصريحات البرازيلي هيدرنيك هكلمه لاعب وسط الفريق السابق والتي قال فيها أن أزمة مستحقاته لم تنتهي .

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أنه لم يتواصل أحد من النادي مع أي مسؤول من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي أو ودي .

أكد الإعلامي المغربي منير أوبري، أن بعثة الرجاء لن تسافر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، من أجل خوض مباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كشف طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم حسام حسن هداف منتخب الشباب ولاعب الفريق.

استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة يوم 15 نوفمبر المقبل.

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الساعات الماضية، أظهرت عدم تعافيه من فيروس كورونا.