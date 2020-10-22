المتداول ليس صحيحا.. مصدر بالزمالك ينفي تواصل الكاف لتأجيل مباراة الرجاء

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أنه لم يتواصل أحد من النادي مع أي مسؤول من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي أو ودي .

يأتي هذا بشأن تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصه لـ "دوت الخليج"، أن الأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة وأن ناديه ليس طرفا في تأكيد أو تغيير ميعاد المباراة.

واوضح المصدر أن فريق الزمالك مستعد لخوض المباراة في أي وقت ولكن وفقا للوائح.

وأعرب عن أمنيته بالشفاء للاعبي فريق الرجاء المصابين بكورونا في الفترة الحالية وعودتهم للفريق في أقرب وقت.