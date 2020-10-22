صدمة في يوفنتوس.. إيجابية عينة رونالدو واستبعاده من مواجهة برشلونة

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الساعات الماضية، أظهرت عدم تعافيه من فيروس كورونا.

كان رونالدو أصيب بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا مؤخرا، لقضاء فترة الحجر الصحي في مدينة تورينو.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عينة كريستيانو رونالدو الجديدة جاءت إيجابية، وبذلك سيستبعد اللاعب من مواجهة برشلونة، المقرر لها الأربعاء، المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن يعود اللاعب للملاعب في البطولات الأوروبية بعد أسبوع من سلبية فحوصاته.