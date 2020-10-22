أسوان يتوصل إلى اتفاق نهائي مع سامي الشيشيني

أكد مصطفى أمين، المشرف على الكرة بفريق أسوان، أن سامي الشيشيني سوف يتولى مهمة القيادة الفنية للفريق برفقة أمير عبد العزيز.
وقال في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "الشيشيني سوف يصطحب معه أمير عبد العزيز، بالإضافة إلى باقي الجهاز الذي كان متواجدا في أسوان أحمد مصطفى بيبو وأحمد كمال بالإضافة إلى نفس الطاقم الطبي والإداري".
وأضاف "الإعلان الرسمي عن اختيار سامي الشيشيني سيكون يوم السبت المقبل".
وتابع "لن نكرر نفس أزمتنا السابقة خلال وجود عماد النحاس مدرب الفريق السابق، حيث قمنا ببيع 12 لاعبا، وهو ما تسبب في تدهور نتائج الفريق، ولذلك قررنا فقط بيع 3 عناصر في الصيف المقبل".
وتحدث مصطفى أمين عن رحيل أحمد كشري، قائلا "نكن له كل التقدير والاحترام، وندرك أن قيمته ارتفعت بعد تولي قيادة أسوان وأصبح يمتلك العديد من العروض".
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