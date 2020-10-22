الشباب والرياضة تطلق مرحلة جديدة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وزير الرياضة: المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يُبشر بمستقبل واعد للرياضة المصرية.. ونستهدف اختيار 1480 لاعباً في المرحلة الجديدة

تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي فعاليات المرحلة الجديدة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه الوزارة للكشف عن المواهب في كافة أنحاء الجمهورية.

تستهدف المرحلة الجديدة اكتشاف أفضل المواهب الرياضية من مواليد ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١ في ٧ ألعاب رياضية أولمبية تتمثل فى "المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب، القوي، رفع الأثقال، تنس الطاولة".

ويشهد المشروع في مرحلته الجديدة انتقاء المواهب في عدد ١٤٨٠ لاعبا ولاعبة، وإقامة ١٠٠ مركز تدريبي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف كبار الخبراء في مجال الرياضة المصرية تنسيقًا مع الاتحادات الرياضية ومديريات الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

وأكد وزير الشباب والرياضة على بالغ الاهتمام ببرامج التنمية الرياضية داخل المجتمع، والتوسع في نشر الألعاب الرياضية، والكشف عن المواهب الواعدة في ضوء الحراك والتطور الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية التي تلقى كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.