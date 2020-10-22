بعد إعلان قائمة المحترفين.. محمد صلاح وجها لوجه مع حسام البدري لأول مرة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر، معسكر الفراعنة المقبل بعد إعلان انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي علي رأس قائمة المحترفين.

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وينتظر جميع جماهير الكرة المصرية اللقاء الاول بين محمد صلاح وحسام البدري بعد انتشار الشائعات خلال الفترة الاخيرة برفض انضمام نجم ليفربول الي معسكر المنتخب تحت قيادة حسام البدري ووجود خلافات شخصية بينهم .

وكان حسام البدري استعبد محمد صلاح من قائمة المنتخب الاخيرة لمواجهة بتسوانا مما اثار العديد من الشائعات حول وجود ازمة داخل المنتخب بين البدري وصلاح.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب عبر بيان رسمي، أنه تمت مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل وحتي 17 من نفس الشهر.

وأضاف أن الجهاز الفني استقر علي مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر انتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين للاطمئنان علي سلامة كل العناصر.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأوليمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وفقا للتنسيق الكامل مع مدربهم شوقي غريب وأبرزهم مصطفي محمد وأحمد أبوالفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

وأوضح أنه تم ترشيح هؤلاء بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل وأنه سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الأخرى.