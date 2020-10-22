تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الخميس إلى الدور ربع النهائي من بطولة (أوسترافا) التشيكية للتنس، بعد فوزها على يلينا اوستابينكو من لاتفيا (المصنفة 44 عالميًا) بنتيجة 6-4 و6-4 في الدور ثمن النهائي.
ومن المقرر أن تواجه البطلة التونسية، غدًا الجمعة، في الدور ربع النهائي اللاعبة اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 23 عالميًا.
كانت ساكاري تغلبت، أمس الأربعاء، في دور ثمن النهائي اللاعبة الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالميًا، التي تترأس القائمة الأولى للبطولة، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللاعبة التونسية أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة «أوسترافا» للتنس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.