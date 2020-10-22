اللاعبة التونسية أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة «أوسترافا» للتنس

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الخميس إلى الدور ربع النهائي من بطولة (أوسترافا) التشيكية للتنس، بعد فوزها على يلينا اوستابينكو من لاتفيا (المصنفة 44 عالميًا) بنتيجة 6-4 و6-4 في الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تواجه البطلة التونسية، غدًا الجمعة، في الدور ربع النهائي اللاعبة اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 23 عالميًا.

كانت ساكاري تغلبت، أمس الأربعاء، في دور ثمن النهائي اللاعبة الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالميًا، التي تترأس القائمة الأولى للبطولة، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.