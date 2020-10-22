سباحة سموحة تتوج بالمركز الثالث في الدرع العام لكأس مصر

حصدت سباحة سموحه المركز الثالث بالدرع العام، والمركز الثالث بالترتيب العام، والمركز الثالث عمومي رجال ببطولة كأس مصر للسباحة القصيرة للعمومي والتى أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة. حيث حصلت السباحة رغد محمد السيد على المركز الأول والميدالية الذهبية بسباق ١٠٠م ظهر آنسات والمركز الأول والميدالية الذهبية بسباق ٢٠٠م ظهر آنسات والمركز الثاني والميدالية الفضية بسباق ٥٠م ظهر آنسات. وفاز السباح يوسف محمد خلف بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية بسباق ١٠٠م ظهر رجال. وحصدت السباحة نور محمد ابراهيم المركز الثاني و الميدالية الفضية بسباق ١٠٠م فراشة آنسات. وتوج السباح صلاح محمد أمين بالمركز الثاني والميدالية الفضية بسباق ٤٠٠م متنوع رجال والمركز الثالث و الميدالية البرونزية بسباق ٢٠٠م حرة رجال والمركز الثالث و الميدالية البرونزية بسباق ٢٠٠م متنوع رجال. وتمكنت السباحة إنجي محمد ابو زيد من الفوز بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية بسباق ١٠٠م ظهر آنسات، والمركز الثالث و الميدالية البرونزية بسباق ٥٠م حرة آنسات. وأحرز السباح مهند طارق البنمبي المركز الثاني و الميدالية الفضية بسباق ١٠٠م صدر رجال. فريق تتابع رجال ٤*٢٠٠م حرة المركز الأول والميدالية الذهبية، بمشاركة السباحين "محمد حسام عبد السلام، ياسين حسام الدين رفعت، كريم مدحت بدر، صلاح محمد أمين" فريق تتابع رجال ٤* ١٠٠م حرة المركز الثاني و الميدالية الفضية، بمشاركة السباحين "صلاح محمد أمين، كريم مدحت بدر، ياسين حسام الدين رفعت، عمر محمد طه رضوان" فريق تتابع رجال ٤* ١٠٠م متنوع المركز الثاني والميدالية الفضية بمشاركة السباحين "محمد حسام عبد السلام، يوسف محمد خلف، مهند طارق البنمبي، كريم مدحت بدر"

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