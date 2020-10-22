تشكيل النصر لمواجهة التعاون بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة التعاون، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، "موسم 2020-21".
والنصر بدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، بشكل سيء للغاية، بعد الخسارة أمام الفتح، بهدف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وجاء تشكيل النصر كالتالي:
في حراسة المرمى: براد جونز.
في خط الدفاع: كيم جيم سو، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، عبد الرحمن العبيد.
في خط الوسط: علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، أيمن يحيى، مختار علي.
في خط الهجوم: أحمد موسى.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من:"وليد عبد الله، سامي النجعي، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الخيبري، عبد الفتاح آدم، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان، عبد العزيز العلاوي، عبد الله الشنقيطي".
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