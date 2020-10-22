اجتماع طارئ في اتحاد الكرة لحسم أزمة مباراة الزمالك

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اجتماعا ينعقد الآن داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة من أجل بحث إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي فى إطار الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال المصدر ذاته إن مندوبا من نادى الزمالك وآخر من الإسماعيلي يعقدان اجتماعا مع محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى حضور حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى من أجل بحث إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي فى إطار الجولة الأخيرة بالمسابقة المحلية.

لفت إلى أن الإرتباك يسود داخل الجبلاية بعد تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء المغربي الى 1 نوفمبر القادم مشيرا إلى أن الاجتماع المنعقد حاليا سوف يحسم مصير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي فى ختام الدورى المحلي.

وأشار إلى أن مسئولى الجبلاية يرغبون فى إقامة لقاء الزمالك والإسماعيلي خلال الاسبوع القادم من أجل إنهاء الدورى المحلى نهاية شهر اكتوبر الجاري وعدم الانتظار الى ما بعد إنتهاء منافسات دورى ابطال افريقيا.

يذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.