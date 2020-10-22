تفاصيل الاجتماع الفني| الأهلي يعود لـ زيه الأحمر في مواجهة الوداد

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ونظيره الوداد المغربي ظهر اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ومثل الأهلي في الاجتماع الكابتن سمير عدلي المدير الإداري وعمرو محب مترجم الفريق والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتقرر في الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.
وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
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