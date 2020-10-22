بعد تأجيل المباراة| الرجاء المغربي يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.
كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".
وأعرب نادي الرجاء في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، عن شكره للاتحاد الأفريقي وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية ومجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديرهم للظروف التي يمر بها نادي الرجاء.
يذكر أن 14 لاعبا في صفوف الرجاء المغربي، أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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