بعد تأجيل المباراة| الرجاء المغربي يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك

التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجه نادي الرجاء المغربي رسالة شكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تأجيل مباراته أمام الأبيض،

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".

وأعرب نادي الرجاء في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، عن شكره للاتحاد الأفريقي وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية ومجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديرهم للظروف التي يمر بها نادي الرجاء.

يذكر أن 14 لاعبا في صفوف الرجاء المغربي، أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".