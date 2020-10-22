معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس القارات

يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكر مغلق في الفترة من 28 اكتوبر حتي 2 نوفمبر استعدادا لبطولة كأس القارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية مباراة ودية أمام الاعلاميين خلال المعسكر.

واستقر مصطفي لطفي المدير الفني علي ضم العناصر الأساسية للمنتخب بالإضافة لبعض الوجوه الجديدة من خلال متابعة الجهاز الفني لبطولة الشركات للوقوف علي مستواهم.

وتضم القائمة محمد فوزي وعبد العزيز صباح و محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر و احمد سليمان ومحمد السيد حراس المرمي ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي .

ومن العناصر الجديدة احمد معروف و احمد بري و علي حسين و عمرو خيري و احمد ياسر و علي دياب .

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفي لطفي عبدالواحد السيد. مدير المنتخب و عمر حلمي مدرب و احمد ابو سريع. مدرب و ياسر بعد الخالق مدرب حراس المرمي والدكتور محمود رفاعي طبيب وعباس حسانين مدلك وشريف نعيم مسؤل مهمات.

وقال مصطفي لطفي أنه تم وضع خطة اعداد جيدة للمنتخب استعدادا لكأس القارات التي تعد أيضا اعداد جيد تصفيات الأمم الأفريقية خاصة وأن بطولة الأمم تأهل لكأس العالم 2021 وهو الهدف الذي يسعي لتحقيق.

واضاف لطفي أن الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير كل السبل للمنتخب حيث الموافقة علي إقامة المعسكر والمشاركة في كأس القارات.