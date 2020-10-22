هل تؤيد قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بسبب كورونا؟.. فيديو

استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تم تأجيلها إلى 1 نوفمبر المقبل، وكان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم لتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

لذلك رصدت عدسة دوت الخليج آراء بعض المشجعين حول قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بسبب إصابة بعض لاعبي الرجاء بفيروس كورونا .

في البداية قال أسامة السعيد، إن هذا القرار صائب حفاظا على سلامة اللاعبين من انتقال فيروس كورونا، وأنه يجب تأجيل المباراة حتى يتعافي المصابين والاطمئنان على صحة المخالطين لهم من اللاعبين والجهاز الفني، فصحة اللاعبين تأتي في المقام الأول، كما أن الجماهير المصرية من مشجعي فريق الزمالك من المؤكد تأييدها لهذا القرار خوفا على سلامة لاعبيها.

وأضاف هاني جمال، أنه من الطبيعي تأجيل هذه المباراة في مثل هذه الظروف، خاصة مع زيادة أعداد اللاعبين المصابين، فهذا القرار في مصلحة لاعبي الفريقين حفاظا على سلامتهم من تفشي فيروس كورونا، كما يجب عمل مسحات للاعبي الفريقين والمخالطين للتأكد من سلامتهم قبل إقامة مباراة العودة لأن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول قبل أي شيء.

وأوضح مروان السيد، أنه على الرغم من انتظار جمهور الزمالك لهذه المباراة، إلا أن هذا القرار يعد صائبا، لأن صحة اللاعبين أهم شيء عند الجماهير، وأن تأجيلها هو الحل الأنسب، حتى يتم التأكد من تعافي المصابين وعمل مسحات للمخالطين لهم من اللاعبين والجهاز الفني، حفاظا على سلامة لاعبي الفريقين.

وأشار عمر مصطفى إلى أن الجماهير الزمالكاوية بشكل خاص، تؤيد هذا القرار لأن سلامة لاعبينا أهم من أي شيء، لذلك لا يجب إقامة المباراة إلا بعد إعلان سلبية مسحات اللاعبين المصابين والمخالطين لهم، حتى لا يتم نقل العدوى للاعبي الزمالك، فهذا القرار هو القرار الأنسب لمعالجة الأمور وعدم تفاقم هذه المشكلة حتى لا تخرج عن السيطرة.