رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الأهلي المصري وضيفه الوداد المغربي غدًا الجمعة بستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.
كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".
كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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