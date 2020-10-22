لأول مرة.. الكاف يعلن أسباب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وسر إقامتها 1 نوفمبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أسباب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي التى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

وحدد الكاف موعدا جديدا لإقامة المباراة بين الزمالك والرجاء وهو 1 نوفمبر المقبل .

وكشف الكاف فى بيان رسمي تفاصيل تأجيل مباراة الزمالك والرجاء قائلا : " يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، أبلغ نادي الرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن قيام السلطات الصحية المغربية بوضع فريقه قيد الحجر الصحي، بعد اكتشاف ثمانية (8) لاعبين تم الإعلان عن إيجابية اختبارات فيروس «كوفيد-19» الخاصة بهم" .

وأضاف : " تلقينا قرارات السلطات المغربية المتعلقة بإلغاء الإذن الممنوح للرجاء بالسفر خارج المغرب، وفرض حالة عزل ذاتية على النادي لمدة أسبوع، حتى تاريخ 27 أكتوبر 2020 موعد اختبار PCR الجديد و لن يتمكن الفريق من السفر إلى مصر لخوض مباراة إياب نصف نهائي.

وتابع : "تم عقد اجتماع تشاوري بين خبراء الكاف ، في مواجهة هذا الوضع، ومن أجل حماية نزاهة المسابقة وتعزيز روح التضامن، وافقت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية على تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء لتقام يوم 1 نوفمبر 2020 حتى يكون لاعبو الرجاء تماثلوا للشفاء من الكورونا. في الوقت ذاته، تم الإبقاء على موعد مباراة الأهلي والوداد، وكذلك موعد نهائي «كاف» دوري الأبطال 2019/20 المقرر له يوم 6 نوفمبر 2020.

واختتم : " صحة اللاعبين تمثل بالنسبة لـ «كاف» الضرورة القصوى، وفقًا لتوجيهات الكاف الصحية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» والتي تقدم ضمانات لصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين، مع تسهيل العودة لإقامة مباريات كرة القدم" .