الجبلاية تلجأ لسيناريو كأس مصر بعد تأجيل إياب الزمالك والرجاء

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة بإقامة مباراة الزمالك واف سي مصر بدور الثمانية ضمن منافسات بطولة كأس مصر، خلال الإسبوع الجاري قبل خوض الفارس الأبيض لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك فى ظل حالة الإرتباك التى سادت داخل لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء الذى كان محددا إقامتها بعد غد السبت فى القاهرة.

الاتجاه السائد داخل الجبلاية بخوض الزمالك مباراة كأس مصر نظرا لرفض القلعة البيضاء خوض مباراة الإسماعيلي المحدد لها يوم 30 أكتوبر الجارى فى الدورى الممتاز فى إطار مبدأ تكافؤ الفرص لاسيما وأنه يتنافس مع بيراميدز على المركز الثاني والأخير لديه مباراة فى المسابقة المحلية فى نفس الجولة أمام المقاولون العرب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.