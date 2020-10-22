دوري أبطال أوروبا | بايرن يواصل جلد الإسبان.. سقوط مفاجئ لـ الريال.. وشياطين مانشستر تلدغ سان جيرمان

أسدل الستار على الجولة الأولى من مسابقة دوري المجموعات فى دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المواجهات المثيرة، أبرزها مباراتا بايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

أبرز مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا:

بايرن يواصل جلد الإسبان:

بعد أسابيع قليلة من فوز بايرن ميونخ الساحق على برشلونة بنتيجة 8 - 2 في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، واصل العملاق البارفاري جلده للفرق الإسبانية بالتفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 - 0.

الطريف في الأمر، أن لويس سواريز كان متواجدا في برشلونة في المباراة التي انتهت 8 - 2، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد ليهزم من بايرن مرة آخرى برباعية نظيفة.

سقوط مفاجئ للريال:

في مفاجأة من العيار الثقيل، سقط فريق ريال مدريد على أرضه أمام شاختار الأوكراني بنتيجة 3 - 2.

أنهى ريال مدريد الشوط الاول متأخرا بنتيجة 3 - 0، لكنه نجح في تسجيل هدفين في الشوط الثاني وتم إلغاء الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة بداعي التسلل.

شياطين مانشستر تلدغ باريس سان جيرمان مجددا:

بعد موسمين من الإطاحة بفريق باريس سان جيرمان من دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عاد شياطين مانشستر للفوز على الفريق الفرنسي مجددا بنتيجة 2 - 1.

برشلونة يستهل مشواره بفوز سهل:

استهل فريق برشلونة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على فرينكفاروزي المجري بخمسة أهداف مقابل هدف.

ليفربول يتخطى أياكس بصعوبة:

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد.

جميع نتائج الجولة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا:

دينامو كييف 0 - 2 يوفنتوس

زينيت بطرسبرج 1 - 2 كلوب بروج

تشيلسي 0 - 0 إشبيلية

رين 0 - 0 كرانسودار

برشلونة 5 - 1 فرينكفاورزي

لاتسيو 3 - 1 دورتموند

لايبزيج 2 - 0 إسطنبول باشاك شهير

باريس سان جيرمان 1 - 2 مانشستريونايتد

ريد سالزبورج 2 - 2 لوكوموتيف موسكو

ريال مدريد 2 - 3 شاختار

بايرن ميونخ 4 - 0 أتلتيكو مدريد

إنتر ميلان 2 - بوروسيا موشنجلادباخ

مانشستر سيتي 3 - 1 بورتو

أولمبياكوس 1 - 0 مارسيليا

أياكس 0 - 1 ليفربول

ميتييلاند 0 - 4 أتلانتا