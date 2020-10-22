عمر السومة يقود تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تشكيل الفريق لملاقاة الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: لوكاس ليما، محمد خبراني، معتز هوساوي، عبد الله حسون

الارتكاز: إدريس فتوحي، فيجسا

خط الوسط: سلمان المؤشر، ماركو مارين، حسن القيد

الهجوم: عمر السومة

وتضم قائمة البدلاء "ياسر المسيليم، حسين المقهوي، يزيد البكر، مهند عسيري، سلطان مندش، ألكسندر ميتريتا، عبد الرحمن غريب، عبد الباسط هندي، علي الأسمري".