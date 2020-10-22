تعرف على كواليس مران الزمالك اليوم

قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص باتشيكو على شرح مجموعة من النقاط الفنية والتكتيكية للاعبين استعدادا للمواجهات المقبلة للفريق، بالإضافة إلى شرحه للعديد من الأفكار المقرر تطبيقها في المران اليوم.

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعبين إلى مجموعتين، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقسم الجهاز الفني المجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة بيدرو، مدربي الفريق حيث خضع اللاعبون إلى مجموعة من التدريبات البدنية القوية.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.