إنجاز غائب منذ 15 عاما يقترب من الأهلي في مواجهة الوداد القادمة

يسعى الأهلي، في تحقيق الفوز على الوداد مساء غد الجمعة لكسر رقم غاب عنه منذ 15 عاما، من خلال الفوز في لقاءي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الوداد المغربي في لقاء العودة المقرر اقامته غدا، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

كانت المرة الأخيرة التي يفوز فيها الأهلي في نصف النهائي ذهابا وإيابا، على غريمة الزمالك في نسخة 2005، حيث فاز 2-1، ثم 2-0.

حقق النادي الأهلي فوزاََ على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب استاد محمد الخامس في المغرب.

ويستعد الفريقان لخوض مباراة التأهل لنهائي البطولة وانتظار الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي التي تأجلت.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن يؤجل مباراة الزمالك والرجاء لتصبح يوم 1 نوفمبر القادم، وعدم تغيير موعد لقاء الأهلي والوداد، وذلك بسبب زيادة عدد حالات الاصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي. على أن يستقر موعد مباراة النهائي كما هو يوم 7 نوفمبر، لحسم لقب بطولة دوري ابطال افريقيا .