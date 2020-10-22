أسوان يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد بالجولة الأخيرة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس 22/10 الساعة الثامنة بعد فترة راحة إمتدت لأسبوع عقب لقاء الإسماعيلى بالجولة 33 الخميس الماضى . يؤدى الفريق تدريباته مساء اليوم بمعسكره بالمركز الأوليمبى تحت قيادة الجهاز المعاون المكون من الكابتن أحمد مصطفى بيبو والكابتن أحمد مارادونا والكابتن أحمد كمال مدرب حراس المرمى إستعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى بالجولة الأخيرة للممتاز نهاية هذا الشهر . جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى وقرر إختيار وتعيين الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول الذى من المنتظر أن يجتمع مطلع الأسبوع المقبل مع مجلس إدارة نادى أسوان للإتفاق على متطلبات العمل خلال مرحلة الإستعداد للموسم الجديد وإعلان الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد كاملا .

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