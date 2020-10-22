أسوان: تلقينا عروضا شفهية لضم كريم الطيب من عدة أندية

أكد أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن لاعب الفريق كريم الطيب تلقى عروضًا شفهية من عدة أندية بالدوري الممتاز.

وأضاف سليمان في تصريحات عبر برنامج بي اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، قائلا: "من يريد أي لاعب عليه تقديم عرض رسمي، الجميع تحدث عن كريم الطيب".

وأكمل: "الحديث عن كريم الطيب شفهي، لكن أنتظر عروضًا رسمية لكي أعرضها على الإدارة والجهاز الفني".

وأنهى رئيس أسوان تصريحاته، قائلًا :"نادي أسوان دخل التاريخ من خلال انضمام ثنائي الفريق فادي فريد وكريم الطيب للمنتخب الأوليمبي".

وكان نادي أسوان ضمن البقاء في مسابقة الدوري المصري منذ الجولة الـ32 بعد الفوز على فريق حرس الحدود بنتيجة (2-1) على ملعب "الشرطة".

جدير بالذكر أن فريق أسوان يحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.