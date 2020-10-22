طول عمرنا بناخد على دماغنا.. تامر عبد الحميد يعلق على تأجيل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

أعرب تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق عن غضبه من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على قرار الكاف، قائلا: "‏أنا شايف ان احنا نريح دماغنا وهنتعب نفسنا على الفاضى ونحرق اعصابنا وهنقعد نضرب اخماس فى اسداس .. عشان مفيش فايده ومفيش اصلاح ولا بتنجان من الاتحاد الافريقى طول عمرنا بناخد على دماغنا كالعاده يبقى كلنا نركز فى دعم ومسانده فريق الزمالك من جماهير الزمالك وان شاء الله ربنا هينصرنا".

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.