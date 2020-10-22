الوصل يفوز على حتا ويحصد أول ثلاث نقاط بالدوري الإماراتي

ظفر الوصل بأول 3 نقاط في مشواره بالفوز خارج أرضه على حساب حتا بنتيجة 4-2 بالدوري الإماراتي.

وعانى الوصل منذ بداية المباراة بعد اضطراره لإكمالها بـ10 لاعبين بعد مرور 3 دقائق فقط بحصول سالم العزيزي على بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخله العنيف على راميريز، وهو أسرع طرد في المسابقة حتى الآن.

رغم ذلك، لم يتأثر الوصل بهذا النقص العددي، بل استطاع التقدم في النتيجة بهدف أول عبر فابيو ليما بعد 7 دقائق فقط على طرد العزيزي.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ8 دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حتا بمساعدة تقنية الفيديو، ليسجل منها عبدالله عبدالقادر هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني تجلت الإثارة وبلغت ذروتها، بتسجيل الوصل ثاني أهدافه بعد 10 دقائق فقط عبر رونالدو منديز، لكن الرد جاء سريعا عن طريق سعيد جاسم بإحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وفي آخر 4 دقائق من الوقت الأصلي للمباراة، نجح هويجلو نيريس هدفين متتاليين للوصل، ليمنح الضيوف نقاط الفوز باللقاء في الوقت القاتل، ليتقدم الوصل للمركز السابع، فيما تذيل حتا الترتيب بدون رصيد.