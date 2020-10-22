شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري والمقاولون في كأس مصر

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تقام على ملعب استاد السويس الجديد.

بدأ اللقاء بهجوم قوي من الاتحاد السكندري على مرمى حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب، ووصل لمرماه أكثر من مرة في الربع ساعة الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة كانت الكرة الأخطر في اللقاء بأقدام خالد قمر مهاجم زعيم الثغر، بعد مراوغة الدفاع وتسديد كرة رائعة ولكن تمر بجوار المرمى بسلام.

وبعد النصف ساعة الأولى واكب المقاولون العرب الأمور وبدأ هجومه بشكل جيد عن طريق تمريرات منظمة بين لاعبيه وحصل سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل على الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن لعماد السيد وتخرج لركلة مرمى.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

عماد السيد

السيد سالم--مروان النجار - محمد رجب - محمود شعبان - كريم الديب - مروان عطيه - خالد الغندور - أحمد راشد - رزاق سيسيه - خالد قمر.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا للهزيمة، فيرغب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري إثبات نفسه في المباراة الأولى تحت قيادته.

وعلى الجانب الاخر يسعى عماد النحاس لاستمرار إنجازاته مع المقاولون العرب بعد إنهاء بطولة الدوري في المربع الذهبي والعودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 سنة.