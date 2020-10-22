إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

وهنأ عمرو الجنايني، رئيس النادى الأهلي على فوز المارد الأحمر على الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا معربا عن أمنياته بتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة.
قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": صافحت محمود الخطيب وقلت له إزيك يا بيبو ورد عليا وقال : إزيك يا مجدى ثم قمت بمصافحة محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء.
اضاف: اقتصر الحوار بينى وبين الخطيب على مجرد المصافحة وتبادل السلام فقط دون إضافة أية كلمة أخرى وأنا لست مختلفا مع محمود الخطيب فهو رئيس النادى الأهلي ومن واجبي عندما أري خطأ فى أسلوب الإدارة أن أوجه إنتقادا لتصحيح المسار.
تابع : حب النادي الأهلي يجمعنى أنا ومحمود الخطيب وهو عندما كان يوجه أى إنتقاد على مدار السنوات التى جمعتني به فى الملاعب وخارجها هل معنى ذلك أن يكون بينى وبينه أى خلاف وقطيعة.
وأقام أمس الاربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم ، مراسم تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأعضاء اللجنة ونجل الراحل الكابتن أمير عزمي مجاهد وأسرته، ولفيف من رموز ومسئولي الرياضة المصرية.
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