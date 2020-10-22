أبرز أرقام وإحصائيات دورى القسم الثاني.. 3 للأضواء والشهرة.. 15 فريقا للحرافيش

انتهت منافسات دورى القسم الثاني بمجموعاته الثلاثة من منافسات أطول موسم كروي في التاريخ نتيجة للأحداث التي شهدها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد

وحسم كل من فريق البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة الصعود للدورى الممتاز عن مجموعات الصعيد والقاهرة وبحري بينما هبط 15 فريقا إلي دورى القسم الثالث حال استقر اتحاد الكرة علي قرار هبوط 5 فرق من كل مجموعة وأبرزها الترسانة والأوليمبي وبلدية المحلة.

ونعرض لكم أبرز الأرقام التى شهدها الموسم:

- فشل فريق بيلا في تحقيق فوز طوال الموسم الجاري وتعرض للخسارة في 17 لقاء وكان اول الهابطين للقسم الثالث .

- غزل المحلة اكثر فريق حقق الفوز في المجموعات الثلاثة برصيد 14 انتصارا وجمع 47 نقطة أكثر من أي فريق آخر.

- البنك الأهلي مفاجأة الصعود لكونه مازال حديث التواجد في قسم الثاني ونجح في الصعود للدورى الممتاز ممثلا عن مجموعة الصعيد بعد منافسه شرسة مع بني سويف وحسمها المواجهات المباشرة.

- فريق الألومنيوم أقوي خط هجوم في دورى القسم الثاني حيث سجل 33 هدفا.

- بتروجيت وفاركو اقوي خط دفاع في القسم الثاني حيث استقبل كل فريق 10 أهداف فقط اقل من أى فريق اخر

- الهابطين الي دورى القسم الثالث : سوهاج ، الاعلاميين ، الفيوم ، ديروط ، طهطا ، النجوم ، المريخ ، كوكاكولا ، الترسانة ، الزرقا ، الحمام ، الاوليمبي ، بلدية المحلة ، مالية كفر الزيات ،بيلا

عمرو عزت لاعب البنك الاهلي هداف الصعيد برصيد 10 أهداف، محمود السيد لاعب النصر القاهرى هداف القاهرة برصيد 10 أهداف، أحمد غنيم لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 10 أهداف، علي بهيج لاعب فاركو هداف مجموعة بحري والقسم الثاني برصيد 13 هدفا.