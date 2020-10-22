الدوري الأوروبي.. ألكمار يهزم نابولي.. وروما يسقط يانج بويز بثنائية

حقق فريق ألكمار الهولندي فوزا صعبا على مضيفه نابولي الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "السان باولو"، ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

هدف المباراة الوحيد جاء من توقيع الهولندي داني دي وليت بالدقيقة 57.

فيما منح جان بيار نسامي يانج بويز التقدم من ضربة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يعدل برونو بيريز الكفة لصالح روما مع حلول الدقيقة 69 من عمر اللقاء، في مباراة اخرى.

وأهدي ماراش كومبولا فريقه الفوز في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد تمريرة إيدين ديكو.

وجاءت نتائج أبرز المباريات في نفس التوقيت كالتالي:

باير ليفركوزن الألماني 6 × 2 نيس الفرنسي