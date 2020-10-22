الدوري الأوروبي.. أرسنال يقلب الطاولة على رابيد فيينا بمشاركة النني

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزا صعبا على رابيد فيينا النمساوي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز رابيد فيينا هدف التقدم في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد خطأ من بيرند لينو حارس آرسنال الذي حاول لعب الكرة ليقدمها سهلة لهجوم أصحاب الأرض، وحصل فونتاس على الكرة وأسكنها في الشباك.

وتعادل ديفيد لويز لصالح آرسنال في الدقيقة 70 من رأسية بعدما لعب نيكولا بيبي عرضية من خطأ استقبلها البرازيلي بالرأس وظهر تجاه المرمى لتسكن الشباك التي لم تجد حارس المرمى ليدافع عنها.

وتقدم آرسنال في الدقيقة 75 عن طريق أوباميانج، بعد هجمة بدأت ببينية رائعة من محمد النني ضربت خط دفاع رابيد فيينا إلى بيليرين القادم من الجانب الأيمن ليقدمها حريرية إلى المهاجم الجابوني أمام المرمى.